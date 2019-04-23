Спецслужбы США и Индии предупреждали власти Шри-Ланки об угрозе терактов

Спецслужбы США и Индии предупреждали правительство Шри-Ланки об опасности неминуемых терактов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в понедельник американская телекомпания CNN.

По словам министра экономических реформ островного государства Харша де Силвы, правительство Шри-Ланки "получило из-за рубежа информацию о том, что произойдет что-то ужасающее", однако премьер-министра Ранила Викрамасингхе "держали в неведении" о таком предупреждении.

Происшедшие теракты стали следствием "не провала аппарата спецслужб" Шри-Ланки, а "неспособности адекватно отреагировать" на предостережение, полагает министр.

21 апреля на Шри-Ланке произошла самая крупная в истории страны серия терактов. Число погибших превысило 290 человек, раненых - около 500 человек.

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