Венский архитектор назвал возможные сроки реконструкции Нотр-Дама

23 апреля 2019 11:38 (UTC+04:00)

Планы президента Франции Эммануэля Макрона отреставрировать горевший Нотр-Дам за пять лет амбициозны, но это возможно заявил РИА Новости главный архитектор собора святого Стефана в Вене Вольфганг Цехетнер, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели.

По словам Цехетнера, для оценки времени, которое займет реставрация, необходимо провести точный анализ не только видимого разрушения, но и скрытых разрушений. "Это первое, что нужно сделать, чтобы обеспечить там безопасность", - считает архитектор.

"Заявление президента Макрона реконструкции за пять лет кажется мне очень амбициозным. С другой стороны, поставленная цель – это стимул и воодушевление, что предоставлены необходимые ресурсы. Я считаю это очень амбициозным, но, по меньшей мере, возможным", - сказал архитектор.

Собор святого Стефана в центре Вены – символ Австрии и ее столицы - горел 12 апреля 1945 года. Пожар начался на строительных лесах, перекинулся на деревянную крышу, которая в итоге обвалилась. При строительстве новой крыши от дерева решили отказаться в пользу стальной конструкции.

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