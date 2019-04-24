Атаки на Шри-Ланке готовились семь или восемь лет, заявил министр

Бывший командующий армии Шри-Ланки, министр регионального развития фельдмаршал Саратх Фонсека заявил, что атаки на острове готовились по меньшей мере семь-восемь лет, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

По последним данным, в результате воскресных взрывов на Шри-Ланке погибли 359 человек. Число задержанных в связи с серией терактов составило 60 человек.

Как сообщается, Фонсека заявил парламенту, что атаки, "должно быть, планировали по меньшей мере 7-8 лет".

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо.

Ответственность за серию взрывов взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*, которая, однако, не предоставила доказательств своей причастности к атакам на острове.

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