В Японии подтвердили создание искусственного кратера на астероиде Рюгу

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) смогло удостовериться в том, что его зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") в начале апреля успешно создал на поверхности отдаленного астероида Рюгу (в переводе с японского - "дворец дракона") искусственный кратер, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) смогло удостовериться в том, что его зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") в начале апреля успешно создал на поверхности отдаленного астероида Рюгу (в переводе с японского - "дворец дракона") искусственный кратер. Об этом в четверг объявила JAXA.

Операция по созданию на поверхности Рюгу искусственного кратера была проведена JAXA 5 апреля. Зонд "Хаябуса-2" взорвал у поверхности астероида специальный блок, который выстрелил в поверхность Рюгу двухкилограммовым медным снарядом. В результате столкновения на астероиде образовался обширный искусственный кратер округлой формы. Подчеркивается, что подобный кратер на поверхности астероида был создан впервые.

Астероид Рюгу находится между Землей и Марсом. "Хаябуса-2" был запущен к нему в декабре 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима. Особые надежды возлагаются на то, что там удастся обнаружить следы воды и органических веществ, что, как полагают, может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.

Предполагается, что зонд весом около 600 кг ориентировочно в ноябре или декабре сойдет с орбиты астероида и отправится в обратный путь. В 2020 году он должен вернуться на Землю. "Хаябуса-2" представляет собой модифицированную версию зонда "Сокол", который впервые в истории сумел доставить на Землю образцы материалов, собранные на поверхности иного, нежели Луна, космического объекта. В мае 2003 года он отправился к удаленному от Земли на 336,5 млн км астероиду Итокава. За семь лет зонд преодолел расстояние в 6 млрд км, что стало на тот момент абсолютным рекордом в истории космонавтики.

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