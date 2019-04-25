Северокорейский министр призвал США добросовестно выполнять договоренности

Вашингтону следует добросовестно выполнять договорённости с Пхеньяном, заявил министр народных вооруженных сил КНДР, генерал армии Но Гван Чхоль, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Тем силам, которые все ещё пытаются извлечь для себя выгоду из ситуации раскола и обострения на Корейском полуострове, либо которые не хотят признавать мирные усилия правительства КНДР, следует отказаться от своего недальновидного и устаревшего подхода", - сказал он, выступая на VIII Московской конференции по международной безопасности.

"США следует, прислушиваясь к устремлениям и требованиям человечества достичь мира, процветания и развития, добросовестно выполнять договорённости, прописанные в совместном заявлении от 12 июня", - подчеркнул министр.

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