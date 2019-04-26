Renault может предложить Nissan создать холдинг с равной долей концернов

Концерн Renault может предложить корпорации Nissan Motor провести слияние и создать новую холдинговую компанию, в которой у обоих производителей будет примерно по 50% акций, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По ее информации, данное предложение должно стать первым шагом в еще не начавшемся переговорном процессе. Близкий к Renault источник также отметил, что это только один из рассматриваемых вариантов. "Ведутся переговоры о том, что нам нужно либо изменить структуру капитала, либо усовершенствовать систему управления, либо обеспечить лучшую взаимодополняемость проектов. Мы не можем оставаться такими, как сейчас", - заявили изданию.

На данный момент Nissan владеет 15% акций Renault, а французскому концерну принадлежит 43,4% акций японской корпорации. По информации The Wall Street Journal, в руководстве Renault полагают, что создание холдинга позволит автопроизводителям преодолеть разногласия по поводу дисбаланса в акционерном капитале и сосредоточиться на восстановлении бизнеса Nissan.

В свою очередь, издание Nikkei Asian Review также со ссылкой на источники сообщает, что в совете директоров новой холдинговой компании, по замыслу Renault, будет равное число представителей от обоих концернов. При этом ее штаб-квартира будет находиться в третьей стране, а не во Франции или Японии. В качестве вариантов для размещения головного офиса рассматриваются государства, не входящие в еврозону.

Отношения Renault и Nissan

Проблемы в отношения двух корпораций начались после того, как 19 ноября 2018 года Токийская прокуратура арестовала главу альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона по подозрению в нарушении японского финансового законодательства.

СМИ Японии сообщали, что глава альянса пытался осуществить слияние Renault с Nissan и в целом выступал за серьезное усиление позиций французского концерна в альянсе. Сам же Гон неоднократно отрицал, что пытался способствовать поглощению Nissan.

Ранее японское деловое издание Nikkei сообщало, что за этот год Renault уже дважды пытался склонить японский автоконцерн к слиянию. Официально руководство французской компании заявляло, что подобных шагов не предпринимает.

В пятницу газета Yomiuri со ссылкой на источники написала, что Renault угрожает сорвать переизбрание президента корпорации Nissan Motor Хирото Саикавы, если тот будет по-прежнему блокировать объединение систем управления двух компаний. По информации издания, французская компания в середине апреля, предложила объединить структуры управления двух предприятий, однако этот план был категорически отвергнут президентом Nissan Motor.

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