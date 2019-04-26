В Daimler не знают, откуда у лидера КНДР люксовые лимузины Mercedes

26 апреля 2019 15:46 (UTC+04:00)

Германский концерн Daimler не ведет бизнес с КНДР и не может сказать, откуда у северокорейского лидера Ким Чен Ына лимузины Mercedes, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

В кортеж северокорейского лидера во время зарубежных визитов, в том числе в Сингапур, Ханой и Владивосток, входили лимузины Mercedes Maybach. Резолюции Совета Безопасности ООН при этом запрещают продажу предметов роскоши в КНДР.

"Daimler на протяжении более 15 лет не поддерживает торговые отношения с Северной Кореей, строго придерживаясь регулировок США и Европейского союза, - сообщили в компании. - Чтобы воспрепятствовать поставкам [транспортных средств] в КНДР или в северокорейские посольства, Daimler ввел масштабный контроль экспорта".

"Какие продажи осуществляются третьими сторонами на рынке подержанных автомобилей - вне зоны нашего контроля и нашей ответственности. В этой связи просим понять, что у нас нет сведений о том, как эти машины попали в КНДР", - отметили в Daimler.

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