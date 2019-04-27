Более 280 документов на $64 млрд подписаны на форуме "Один пояс - один путь" в Пекине

27 апреля 2019 13:52 (UTC+04:00)

Участники форума "Один пояс - один путь" заключили 283 соглашения на общую сумму $64 млрд. Об этом в субботу по итогам прошедшего в китайской столице форума заявил на пресс-конференции председатель КНР Си Цзиньпин, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"При подготовке и во время этого форума стороны заключили 283 соглашения", - указал глава государства. "Представители бизнеса, принимавшие участие в форуме, подписали соглашения о проектах сотрудничества на сумму более ;64 млрд", - отметил председатель КНР.

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