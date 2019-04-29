Израиль планирует ввести налог для Google и Facebook

29 апреля 2019 09:46 (UTC+04:00)

Налоговое управление Израиля представит новый план следующему министру финансов: налогообложение доходов интернет-гигантов, работающих в Израиле, включая Google и Facebook, передает Trend со ссылкой на Mignews.com

Кто будет следующим министром финансов, неясно, но амбициозный план налогообложения, который уже формируется, следует глобальной тенденции к введению налога на доходы мировых гигантов интернет-технологий, таких как Google и Facebook.

В течение некоторого времени рассматривалось законодательное изменение, и израильское налоговое управление решило, что, как только новый министр финансов вступит в должность, этот вопрос будет поднят и будет разработан план. Планируется обложить налогом 3-5% оборота этих компаний.

В последние годы этот вопрос стоит на повестке дня как часть глобальной тенденции к налогообложению интернет-компаний, которые не платят налог на свою деятельность во многих странах, потому что у них нет офисов или физической коммерческой деятельности на территории этих стран.

Ожидается, что в случае одобрения этого закона, Google и Facebook должны будут заплатить несколько миллионов долларов налогов.

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