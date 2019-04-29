Глава Еврокомиссии не видит угрозы выхода Польши из ЕС

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не считает, что Польша в ближайшее время может решить покинуть Европейский союз, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Отвечая на вопрос о том, наступит ли после выборов в Европарламент Polexit (по аналогии с Brexit), Юнкер ответил: "Нет". "Я всегда считал Польшу примером для стран Центральной Европы", - указал он, напомнив историю республики последнего столетия.

"Но здесь важно не только прошлое. Поляки видят, как развивается их страна, видят, что Польша с 2004 года получила поддержку в размере €175 млрд, - отметил глава ЕК. - Они не хотят оказаться оторванными от всего этого".

Вместе с тем Юнкер считает ошибочным решение Польши повременить с введением евро, хоть и высказал понимание того факта, что большинство поляков выступают против общей европейской валюты. "По всей видимости, они чувствуют себя более защищенными со злотыми, а не с евро. Я это понимаю, но это ошибочный подход", - сказал он.

Тема возможного выхода Польши из Европейского союза появилась в республике на волне конфликтов страны с Еврокомиссией по вопросам соблюдения властями в процессе реформ и принятия решения ключевых норм верховенства закона. Сейчас Polexit стал одной из ведущих тем предвыборной кампании перед выборами в Европарламент. Польская оппозиция обвиняет в стремлении вывести страну из ЕС правящую партию Ярослава Качиньского "Закон и справедливость". Однако действующее руководство страны все отрицает, заверяя, что не намерено доводить до Polexit.

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