Японцы ждут от эры правления нового императора перемен к лучшему

Большинство жителей Японии с оптимизмом ожидает наступления эры Рэйва, как будут называться годы правления нового императора Нарухито, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

58% его участников считают, что в предстоящие годы Япония будет двигаться в правильном направлении, а жизнь японцев станет лучше. 17% респондентов не разделяют этого оптимизма. Наибольшую уверенность в будущем испытывают молодые жители страны - перемен к лучшему в эру Рэйва ожидают около 80% участников опроса в возрасте от 18 до 29 лет.

Тем временем в Токио завершаются приготовления к церемониям 30 апреля, когда престол покинет нынешний 85-летний император Акихито. Утром он в костюме по придворной средневековой моде совершит на территории комплекса своего дворца паломничество в храм, посвященный душам прежних императоров страны. Там он окончательно уведомит о своем уходе с престола богиню Солнца Аматэрасу, которая считается мистической прародительницей династии японских монархов, самой древней на планете.

Затем в самом престижном "Сосновом зале" дворца состоится гражданская церемония с участием руководителей трех ветвей власти - правительства, парламента и Верховного суда. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступит на ней от имени граждан страны, а затем с обращением к народу обратится уходящий Акихито.

Императором он будет считаться до последней минуты 30 апреля. С первой минуты 1 мая императором станет старший сын Акихито - 59-летний наследный принц Нарухито. В этот день продут церемонии также с участием руководства трех ветвей власти, на которых новому монарху будут, в частности, переданы регалии его власти - меч и священная яшма. Третья регалия, металлическое зеркало, хранится в храме Исэ в центре острова Хонсю, который считается местом мистического обитания богини Аматэрасу.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.