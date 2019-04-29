На Филиппинах заявили, что не будут воевать с Канадой из-за мусора

29 апреля 2019 12:48 (UTC+04:00)

Филиппины не будут прибегать к вооруженному конфликту с Канадой для решения проблемы с нелегально ввезенным мусором, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

На прошлой неделе Дутерте пригрозил "объявить войну" Канаде, которая "превратила его страну в свалку". Ранее СМИ сообщали, что тонны мусора из Канады нелегально ввозятся на территорию Филиппин частными импортерами. Несмотря на протесты экологов, канадские власти отказались возвращать мусор, сославшись на отсутствие полномочий обязать частного перевозчика это сделать.

Как заявил представитель президента Сальвадор Панело, угрозы Дутерте были фигурой речи. "Это было выражение возмущения, сформулированное очень сильным высказыванием", - сказал Панело. Он добавил, что Филиппины не будет рвать дипломатические отношения с Канадой.

Ранее сообщалось, что после угроз Дутерте посольство Канады на Филиппинах сообщило о намерении страны сотрудничать с филиппинскими властями по "мусорной проблеме".

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