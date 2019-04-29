AFP: группировка ИГ опубликовала видеозапись своего главаря

29 апреля 2019 21:53 (UTC+04:00)

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) опубликовала видеозапись своего главаря Абу Бакра аль-Багдади после долгого перерыва. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в понедельник Agence France-Presse.

Оно отмечает, что это первая новая видеозапись аль-Багдади, которую экстремистская группировка опубликовала за последние пять лет.

В последний раз аль-Багдади появлялся на публике в июле 2014 года, когда во время пятничной молитвы в иракском Мосуле провозгласил создание "халифата" на Ближнем Востоке.

В конце апреля начальник Главного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Игорь Костюков сообщил ТАСС, что российская военная разведка не располагает информацией о точном местонахождении главаря ИГ аль-Багдади. Также в конце апреля спецпредставитель Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что США в настоящее время не располагают информацией о том, где находится аль-Багдади.

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