AFP: группировка ИГ опубликовала видеозапись своего главаря

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) опубликовала видеозапись своего главаря Абу Бакра аль-Багдади после долгого перерыва. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в понедельник Agence France-Presse.

Оно отмечает, что это первая новая видеозапись аль-Багдади, которую экстремистская группировка опубликовала за последние пять лет.

В последний раз аль-Багдади появлялся на публике в июле 2014 года, когда во время пятничной молитвы в иракском Мосуле провозгласил создание "халифата" на Ближнем Востоке.

В конце апреля начальник Главного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Игорь Костюков сообщил ТАСС, что российская военная разведка не располагает информацией о точном местонахождении главаря ИГ аль-Багдади. Также в конце апреля спецпредставитель Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что США в настоящее время не располагают информацией о том, где находится аль-Багдади.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.