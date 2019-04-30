Власти Шри-Ланки отменили запрет на использование соцсетей

30 апреля 2019 10:02 (UTC+04:00)

Власти Шри-Ланки распорядились снять временные ограничения на использование соцсетей, введенные после серии терактов на острове 21 апреля, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Ограничения были отменены после того, как президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена обратился в Комиссию по надзору над телекоммуникациями с соответствующей просьбой.

Власти страны распорядились о блокировке всех основных соцсетей 21 апреля после взрывов с целью предотвратить распространение информации среди террористов, причастных к атакам.

21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. По последним сведениям, в результате взрывов погибли около 250

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