Правительство Японии утвердило текст заявлений по случаю отречения монарха

Правительство Японии утвердило во вторник тексты заявлений премьер-министра Синдзо Абэ и императора Акихито, которые они сделают на предстоящей позже церемонии по случаю отречения монарха от престола. Церемония будет проводиться как государственное мероприятие в соответствии с порядком, одобренным кабинетом министров, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

В мероприятии в императорском дворце примут участие примерно 300 человек - в частности, монарх и члены его семьи, министры кабинета, руководители обеих палат парламента, глава Верховного суда, представители органов местного самоуправления.

В специальных ларцах туда же будут доставлены государственная и личная печать императора, а также его регалии власти - меч и драгоценная яшма. Третья регалия - металлическое зеркало - хранится в храме, где символически пребывает богиня Солнца Аматэрасу, мифическая прародительница династии японских монархов.

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