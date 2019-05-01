Си Цзиньпин поздравил нового императора Японии с вступлением на престол

1 мая 2019 09:25 (UTC+04:00)

Председатель КНР Си Цзиньпин направил в среду поздравительную телеграмму новому императору Японии Нарухито в связи с его вступлением на престол, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Китай и Япония являются странами-соседями, а их дружеские обмены имеют длительную историю. Обе стороны должны сообща прилагать усилия и содействовать мирному развитию во имя светлого будущего двусторонних отношений", - цитирует выдержки из послания агентство.

Как отмечается в сообщении, ранее Си Цзиньпин направил приветственную телеграмму бывшему императору Японии Акихито, в которой выразил ему свои наилучшие пожелания.

В соответствии с законом, Нарухито получил полномочия императора с наступлением 1 мая после того, как 30 апреля ушел на покой его отец - 85-летний бывший император Японии Акихито. Еще в 2016 году он выразил пожелание отречься от престола в связи с преклонным возрастом. Японское законодательство требует от монарха выполнять его обязанности пожизненно. Однако для Акихито было сделано исключение - парламент по инициативе правительства принял специальный закон, разрешающий ему покинуть престол.

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