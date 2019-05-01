Замминистра обороны Алжира обвинил некоторые партии в стремлении посеять раздор в стране

1 мая 2019 16:44 (UTC+04:00)

Некоторые политические силы и партии отвергают инициативы о преодолении кризиса в Алжире, работают над тем, чтобы посеять раздор в стране, заявил в среду в Бискре заместитель министра обороны, начальник штаба Национальной народной армии (ННА) Алжира Ахмед Гаид Салах, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Все постановления и меры, принятые до сих пор властями, были встречены в духе национального консенсуса, о чем говорят лозунги, скандируемые в ходе маршей в разных провинциях Алжира. Но есть отдельные стороны, которые отвергают все предлагаемые инициативы, работают над тем, чтобы посеять семена раздора в соответствии со своими узкими интересами и интересами своих партнеров", - подчеркнул замминистра обороны Алжира.

"Намерения этих сторон были разоблачены и отвергнуты различными слоями общества, что является доказательством подлинной, исключительной национальной сознательности. Народ отверг тезисы, нацеленные на то, чтобы нанести ущерб усилиям государственных институтов, стремящихся найти мирный выход из кризисной ситуации", - отметил Гаид Салах.

"Следует вооружиться предосторожностью, чтобы не попасть в западню, имеющую своей целью нарушение характера мирных манифестаций, проведение враждебных действий для страны, ее территориальной целостности, посягательство на национальную безопасность и единство", - заявил он.

В настоящее время Алжир готовится к проведению президентских выборов, которые намечены на 4 июля текущего года. Кроме того, 22 апреля под эгидой администрации президента были начата общенациональная консультационная встреча для поиска путей урегулирования кризиса. Однако ведущие оппозиционные партии и деятели Алжира уже заявили об отказе от участия и в выборах, и в консультационной встрече.

До избрания нового президента пост временного главы государства занимает Абделькадер Бенсалех. Он был утвержден в этой должности 9 апреля обеими палатами парламента - через неделю после ухода в отставку многолетнего лидера Абдельазиза Бутефлики (1999-2019).

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