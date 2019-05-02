Ученые рассказали о том, что может привести к преждевременной смерти

2 мая 2019 00:56 (UTC+04:00)

Резкое ухудшение обоняния или его потеря повышают шансы на преждевременную смерть человека примерно на 50% в ближайшие десять лет, пишут американские медики в журнале Annals of Internal Medicine.в стране на 92%, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Плохое обоняние все чаще поражает пожилых людей, и мы давно знаем о том, что оно повышает риск преждевременной смерти. Мы впервые измерили этот эффект и попытались понять, как возникла данная взаимосвязь", - рассказывает Хунлэй Чен (Honglei Chen) из Университета штата Мичиган в Ист-Лэнсинге (США).

Человеческий нос содержит миллионы нервных клеток, отвечающих за распознавание разных запахов. Эти клетки обновляются на протяжении всей жизни человека. Серьезные нарушения в работе нервной системы, такие как болезнь Альцгеймера, чаще всего себя проявляют в том, что обонятельные нейроны погибают в первую очередь и люди теряют способность ощущать запахи.

По этой причине ученые давно считают, что ослабление или полную потерю обоняния можно считать одним из ранних признаков развития нейрогенеративных заболеваний и связанных с ними рисков умереть в ближайшие годы после постановки диагноза.

Чен и его коллеги проверили, так ли это на самом деле, проанализировав данные, собранные во время наблюдений за жизнью примерно 2300 пожилых американцев в возрасте от 71 до 82 лет.
Проект Health ABC включал в себя и сведения о том, как менялось обоняние добровольцев, что позволило ученым сопоставить эту информацию не только с частотой развития деменции, болезни Паркинсона и прочих нейродегенеративных заболеваний, но и других потенциальных причин смерти. Анализ раскрыл несколько неожиданных вещей.

С одной стороны, ученые подтвердили, что потеря обоняния действительно заметно повышает вероятность умереть: для пожилых американцев, его лишившихся, но не страдавших от тяжелых болезней, она выросла на 46% в последующие десять лет. Что интересно, риск был заметно выше для тех, кто не имел никаких проблем со здоровьем: шансы их преждевременной смерти повысились на 62%.

С другой стороны, ученые обнаружили, что болезни мозга объясняли этот эффект примерно на треть. Иными словами, Чен и его коллеги показали, что взаимосвязь между потерей обоняния и ранней смертью была по большей части связана не с болезнью Альцгеймера или Паркинсона, а с какими-то другими проблемами со здоровьем. Их природу и влияние на здоровье пожилых людей еще предстоит раскрыть.

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