Санкции США в отношении Ирана негативно влияют на весь регион – МИД Турции

2 мая 2019 15:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Санкции США в отношении Ирана негативно влияют на весь регион и, в том числе, на Турцию, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Чавушоглу отметил, что санкции против Ирана негативно влияют на турецкие компании.

Касательно истечения срока действия исключений из нефтяных санкций против Ирана, глава МИД Турции отметил, что Турция не может отказаться от иранской нефти.

«НПЗ в Турции не приспособлены к иракской нефти» - сказал Чавушоглу.

Отметим что, санкции США против Ирана с четверга должны, наконец, заработать в полную силу - спустя полгода после их введения. Вашингтон решил не продлевать временные разрешения на импорт иранской нефти после второго мая.

Ограничения США связаны с односторонним выходом США в мае 2018 года из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе - заключенной в 2015 году сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН, а также США и ЕС. Остальные участники соглашения не одобрили решение Вашингтона и сохранили приверженность прежним договоренностям.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор:Талех Агавердиев)

Твиттер: @rhafizoglu

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