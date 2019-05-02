В SpaceX назвали возможную причину аварии в ходе испытаний Dragon-2

2 мая 2019 22:47 (UTC+04:00)

Авария во время наземного испытания пилотируемого корабля Crew Dragon (Dragon-2), как свидетельствуют первоначальные данные, произошла во время активации системы двигателя SuperDraco, компания SpaceX по-прежнему уверена в надежности самих двигателей, заявил на брифинге в четверг вице-президент компании Ханс Кенигсман, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В ходе расследования мы изучаем все возможные причины. У нас нет оснований полагать, что проблема была в самих двигателях SuperDraco, которые прошли 600 испытаний … и мы по-прежнему сохраняем уверенность в этом двигателе", - сказал представитель SpaceX.

По его словам, "первоначальные данные говорят о том, что аномалия произошла во время активации системы SuperDraco". Он подчеркнул, что достоверные причины аномалии пока неизвестны, поскольку расследование продолжается.

Ранее компания SpaceX сообщила о нештатной ситуации, которая произошла 20 апреля во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon (Dragon-2) на мысе Канаверал в США. Как сообщил представитель компании в четверг, доступ на место аварии для специалистов до сих пор закрыт из-за опасений за безопасность.

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