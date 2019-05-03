Юнкер назвал проблемой ЕС утрату европейцами "коллективного либидо"

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал основной проблемой для Евросоюза утрату европейцами "коллективного либидо", что сказывается на доверии к институтам ЕС и смене политических предпочтений.

"Основная проблема европейцев другая: мы перестали любить друг друга. Мы утратили коллективное либидо", передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Глава исполнительной коллегии ЕС не склонен связывать рост популярности несистемных партий в странах-членах сообщества с недовольством институтами Евросоюза. "Люди, которые выбирают крайне правых, имеют проблемы с национальным правительством и политической системой в своей стране", - сказал Юнкер.

По данным экспертов ЕС, среди европейцев уровень доверия к сообществу и его институтам значительно снизился. Одновременно резко усилилась активность политических сил, выступающих с националистических и антиглобалистских позиций.

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