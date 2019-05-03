Внеочередной саммит лидеров ЕС может состояться 28 мая в Брюсселе

3 мая 2019 14:05 (UTC+04:00)

Лидеры 27 стран - членов Евросоюза планируют встретиться на внеочередном саммите в Брюсселе 28 мая после выборов в Европарламент, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По их данным, европейские лидеры обсудят кандидатуру преемника главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Выборы в Европейский парламент пройдут в 2019 году в странах сообщества в период с 23 по 26 мая. Парламент соберется 2 июля и выдвинет кандидата на пост главы Еврокомиссии.

По данным Reuters, председатель Европейского совета Дональд Туск, скорее всего, объявит о предстоящем саммите 9 мая во время поездки в Румынию.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Спикер Национального Собрания Венгрии посетит с визитом Кыргызстан в 2020 году
Центральная Азия 14:19
Юнкер назвал проблемой ЕС утрату европейцами "коллективного либидо"
В мире 12:18
В Ливии собралась первая сессия парламента
В мире 2 мая 17:46
Трамп принял в Белом доме тайваньского миллиардера Терри Гоу
В мире 2 мая 14:14
Трамп пригласил премьер-министра Венгрии в Вашингтон
В мире 2 мая 12:42
ЕС сожалеет о вступлении в силу закона Хелмса-Бертона в отношении собственности на Кубе
В мире 2 мая 09:34
Лента новостей
На востоке Франции ограбили ювелирный завод
В мире 15:30
В БВШН прошел "День выпускника" Школы управления проектами (ФОТО)
Общество 15:19
SOCAR Methanol огласил объемы экспорта
Энергетика 15:16
В ЮАР спасли заблокированных в шахте горняков
В мире 15:16
В Беркли начнут изучать Израиль
Израиль 15:12
SOCAR Methanol огласила планы по производству на 2019 год
Энергетика 15:06
Меняется график движения электричек маршрута Баку-Сумгайыт
Общество 15:06
Грузоперевозки морским и прибрежным транспортом в Казахстане в марте значительно сократились
Бизнес 15:04
Азербайджан играет крайне важную роль в распространении идей мира - министр информации Кувейта
Политика 15:04