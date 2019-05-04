На химзаводе в Иллинойсе произошел взрыв

4 мая 2019 10:40 (UTC+04:00)

Взрыв прогремел на химическом заводе в городе Уокиган в округе Лейк штата Иллинойс, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

При взрыве пострадали по меньшей мере четыре человека. Всех пострадавших доставили в больницы. Пожарные и руководство завода устанавливают точное число сотрудников, находившихся на предприятии в момент взрыва. На месте происшествия также работают полиция и медики.

Сотрудники правоохранительных органов просят жителей города воздержаться от посещения Сансет-авеню, чтобы не мешать расследованию. Сообщается, что взрыв нанес заводу существенный ущерб. Причины инцидента пока не установлены.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Пентагон пригрозил окончательно лишить Турцию истребителей F-35 из-за С-400
В мире 10:59
В Бангладеш шесть человек погибли из-за грозы, вызванной циклоном "Фани"
В мире 10:23
В США начали расследование инцидента с упавшим в реку Boeing 737
В мире 10:08
Экстренное совещание созвали в администрации президента Южной Кореи после запусков КНДР
В мире 09:33
Пентагон не зафиксировал запуска ракет Пхеньяном - СМИ
США 09:21
Глава МИД Японии обменялся данными о ракетных пусках в КНДР с госсекретарем США
В мире 09:16
Лента новостей
Ученые впервые обнаружили следы слияния черной дыры и нейтронной звезды
В мире 11:10
Главы МИД стран ЕС встретятся с коллегами из стран «Восточного партнерства»
Политика 11:08
Узбекский "Нефтегазинвест" объявил тендер на поставку деэмульгатора
Тендеры 11:00
Пентагон пригрозил окончательно лишить Турцию истребителей F-35 из-за С-400
В мире 10:59
Завтра в столице Азербайджана будет ограничено автодвижение на маршруте Бакинского марафона
Общество 10:54
Новый глава стамбульского муниципалитета отменил ряд мероприятий в месяц Рамазан
Турция 10:40
Объем проблемных кредитов в Азербайджане продолжает сокращаться
Бизнес 10:38
Кредитование регионов Азербайджана растет
Финансы 10:36
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана
Финансы 10:34