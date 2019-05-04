На химзаводе в Иллинойсе произошел взрыв

Взрыв прогремел на химическом заводе в городе Уокиган в округе Лейк штата Иллинойс, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

При взрыве пострадали по меньшей мере четыре человека. Всех пострадавших доставили в больницы. Пожарные и руководство завода устанавливают точное число сотрудников, находившихся на предприятии в момент взрыва. На месте происшествия также работают полиция и медики.

Сотрудники правоохранительных органов просят жителей города воздержаться от посещения Сансет-авеню, чтобы не мешать расследованию. Сообщается, что взрыв нанес заводу существенный ущерб. Причины инцидента пока не установлены.

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