Амстердам планирует с 2030 года допускать в город только электромобили

6 мая 2019 16:53 (UTC+04:00)

Муниципалитет Амстердама опубликовал план, в соответствии с которым с 2030 года въезд в город будет закрыт для всех видов автотранспорта, за исключением электромобилей. Как сообщил информационный портал Dutchnews, местные власти полагают, что этот шаг позволит увеличить продолжительность жизни горожан на три месяца, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Ожидается, что уже с 2020 года въезд в столицу Нидерландов будет запрещен для дизельных автомобилей, сошедших с конвейера ранее 2005 года, что затронет интересы около 4 тыс. городских автовладельцев. Вслед за этим запрет постепенно будет распространяться и на другие автомобили вплоть до достижения поставленной цели. Первая оценка принятых мер запланирована на 2022 год.

"Амстердамцы живут на год меньше из-за загрязненного воздуха, - приводит портал слова заместителя мэра Шарон Дейксма. - И самый эффективный способ изменить ситуацию - это перевести город на экологически чистый транспорт. Я вижу свою цель в том, чтобы сделать Амстердам мировой столицей чистого транспорта". На сегодняшний день на девяти улицах Амстердама загрязнение воздуха превышает нормы, установленные ЕС.

В настоящее время в городе созданы около 3 тыс. зарядных станций для электромобилей. По оценке властей, для успешной реализации проекта их число должно быть доведено до 16-23 тыс. к 2025 году. "Переход на экологически чистый транспорт будет поощряться путем предоставления грантов и субсидий, - сообщила Дейксма. - Однако свой вклад должны будут внести все стороны - и компании, и жители, и гости".

Амбициозный план, который еще должен получить одобрение городского совета и пройти общественные обсуждения, уже вызвал неоднозначную реакцию. Одна из местных ассоциаций автомобилистов назвала его "немыслимым и неосуществимым". Однако профессор Технического университета Эйндховена Мартен Стейнбач заявил в интервью Нидерландской телерадиовещательной корпорации, что план необходимо рассматривать как "цель на будущее". "У нас еще есть 11 лет", - сказал он.

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