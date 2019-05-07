Власти Шри-Ланки обнаружили тренировочную базу террористов

7 мая 2019 10:55 (UTC+04:00)

Сотрудники полиции Шри-Ланки обнаружили тренировочную базу террористов группировки "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" в центральной части страны, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По его данным, база находилась в двухэтажном здании в городе Нувара-Элия. На ней проходили обучение по меньшей мере 38 человек, включая непосредственного организатора серии взрывов в Коломбо. Владелец здания задержан полицией, на месте продолжаются следственные мероприятия.

21 апреля, в день празднования Пасхи католиками и протестантами, на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. Сообщалось о 359 жертвах, однако позднее выяснилось, что эти данные были ошибочно завышены. По последним сведениям, в результате терактов погибли около 250 человек.

За терактами, как полагают власти, стоит местная группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания", которая может иметь связи с зарубежными исламистскими организациями. К настоящему моменту власти задержали уже более 100 человек, предположительно, причастных к терактам.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Власти Шри-Ланки задержали или уничтожили всех организаторов терактов
Другие страны 6 мая 23:57
Сирийская армия установила контроль над рядом районов на севере Хамы
В мире 6 мая 16:11
Власти Шри-Ланки вернули временный запрет на использование соцсетей
В мире 6 мая 11:11
На Шри-Ланке после серии терактов продлили каникулы для младшеклассников
Другие страны 5 мая 07:41
На Шри-Ланке усилили охрану мостов в Коломбо из-за сообщений о новых атаках
В мире 4 мая 14:10
В Китае разработали новый катализатор для получения метанола
В мире 4 мая 13:53
Лента новостей
Пять турецких министерств объединяются против "Синего кита"
Турция 12:21
Турция намерена увеличить объем пассажирских авиаперевозок
Бизнес 12:15
Диляра Кязымова в образе героини Умы Турман из "Криминального чтива" (ФОТО)
Звёздный мир 12:09
Должна быть определена новая концепция развития Баку - глава ИВ
Общество 12:08
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Гобустанской районной центральной больницы
Политика 12:05
В США появился новый штамм "собачьей чумы", заявляют ученые
В мире 12:04
Али Гасанов предложил трансляцию государственного и Общественного телевидения Азербайджана в странах Тюркского совета
Политика 11:58
События селения Данабаш в центре Баку (ФОТО)
Культура 11:57
Узбекистан намерен найти подрядчика для модернизации Бухарского НПЗ
Энергетика 11:56