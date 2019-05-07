В Австралии активистку будут судить за нападение на премьера страны

7 мая 2019 12:49 (UTC+04:00)

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон во вторник подвергся нападению активистки, которая ударила его яйцом по затылку; девушка, у которой после задержания нашли и наркотики, предстанет перед судом, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Премьер-министр присутствовал на мероприятии в развлекательном центре в Олбери, когда женщина приблизилась к нему сзади и, предположительно, ударила его яйцом по затылку",- говорится на сайте правоохранительных органов австралийского штата, где уточняется, что инцидент произошел около 11 утра.

Уточняется, что 24-летняя девушка была задержана и направлена в полицейский участок Олбери. Также сообщается, что в результате обыска полиция обнаружила у нее каннабис. После предъявления обвинений в совершении нападения и в хранении запрещенного наркотика девушка была освобождена под залог с особыми условиями и должна явиться в суд 27 мая.

Премьер-министр в своем Twitter-аккаунте отреагировал на инцидент, заявив, что более всего он был обеспокоен падением пожилой женщины, которая была "сбита с ног" в результате атаки на него. Он "помог ей подняться, и обнял ее". Кроме того, он написал, что в стране будут "противостоять бандитизму", в том числе и "этим трусливым активистам, которые никого не уважают".

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