Ученые раскрыли два главных секрета успеха тираннозавров

Палеонтологи нашли на территории штата Аризона останки крайне древнего и миниатюрного тираннозавра, который обладал чрезвычайно мощной силой укуса и умел быстро бегать за десятки миллионов лет до появления "королей" мелового периода. Об этом пишут ученые в журнале Nature Ecology & Evolution, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Открытие Suskityrannus позволило нам взглянуть на процесс эволюции тираннозавров прямо перед тем моментом, как они захватили всю планету. Вдобавок, они принадлежат к фауне, давшей жизнь всем самым известным динозаврам, в том числе трицератопсам, "королям" мела и утконосым ящерам", — рассказывает Стерлинг Несбитт (Sterling Nesbitt) из Технологического университета Вирджинии в Блэксбурге (США).

В последние годы тираннозавры и многие их ближайшие родичи из числа тетануров – крупнейших двуногих хищных ящеров мезозойской эры – пережили кардинальную смену "имиджа". Сегодня ученые считают, что тираннозавры не были чешуйчатыми и "зубастыми" рептилиями, какими их изображают в "Парке Юрского периода" и других фильмах, а пернатыми существами, чьи зубы были скрыты внушительными губами.

Многие другие черты тираннозавров пока остаются предметом споров среди ученых. Мы пока не знаем, почему их передние лапы стали короткими, зачем они вообще были нужны "королям мезозоя", были ли хищниками или падальщиками, как быстро они росли и как выглядели их новорожденные детеныши, и как тираннозавры стали доминирующими хищниками на Земле.

Часть палеонтологов считает, что молодые тираннозавры были не похожи на взрослых особей и питались совершенно другой диетой, однако эту теорию они проверили лишь пару лет назад, когда были найдены первые останки детеныша этих ящеров. Аналогичным образом, недавние раскопки показали, что родиной тираннозавров могла быть Азия, а не Америка, и что их предки могли иметь совершенно иной облик.

Несбитт и его коллеги открыли важную часть этой эволюционной головоломки, своеобразное "потерянное звено" в эволюции топ-хищников мезозоя, проводя раскопки на юго-западе Аризоны, в окрестностях городка Меса. Здесь залегают породы, сформировавшиеся примерно 92 миллиона лет назад, в середине мелового периода.

Два десятка лет назад, как вспоминает ученый, он проводил здесь раскопки, еще будучи 16-летним школьником, в компании с сотрудниками местного палеонтологического музея. Несбитту очень повезло — он натолкнулся на почти полный скелет относительно небольшого хищного ящера, которого и сам будущий палеонтолог, и его более опытные коллеги посчитали заурядным "дромеозавром".

Долгое время Несбитт возил эти останки с собой, не осознавая их реального происхождения. Только недавно, после открытия нескольких небольших тираннозавров и древних тетануров из Азии, он заметил несколько общих черт у его "дромеозавра" и этих новых находок и решил повторно изучить их вместе со специалистами по тираннозавридам.

Оказалось, что находка Несбитта представляла собой крайне миниатюрного, но вполне полноценного тираннозавра, чья масса составляла около тридцати килограмм, а рост и габариты были близки к размерам крупной собаки. Ученые назвали его Suskityrannus hazelae, что означает "тиран-койот" на смеси латыни и языка местных индейцев.

Как и другие недавние находки, древний американский ящер был ближе по своей анатомии к азиатским ящерам, чем к более поздним гигантам мелового периода. Это в очередной раз говорит о том, что тираннозавры появились на территории Евразии, и только потом мигрировали в Новый Свет.

При этом, что интересно, ноги и челюсти доисторического "тезки" американского степного волка были устроены примерно так же, как и у его далеких потомков. Это, как считают ученые, говорит о том, что тираннозавры научились быстро бегать и разгрызать кости задолго до появления самых крупных представителей этого семейства древних рептилий.

Подобные особенности анатомии, как предполагают исследователи, были главным ключом в эволюционном успехе тираннозавров, позволив им вырасти до огромных размеров и при этом не потерять в скорости движения и эффективности работы челюстей.

Остается, как шутит Несбитт, лишь понять, как сформировались их передние конечности. К сожалению, их кости не сохранились вместе с другими останками "койота", из-за чего загадка их укорочения по-прежнему остается тайной для ученых.

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