Юнкер призвал страны ЕС действовать "амбициознее"

Глава ЕК Жан-Клод Юнкер призвал страны ЕС в преддверии неформального саммита 9 мая, на котором будут обсуждаться приоритеты на предстоящую "пятилетку", действовать амбициознее, чем когда-либо прежде, усиливая глобальную роль ЕС, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

В четверг в Румынии пройдут неформальные переговоры в формате 27 стран, по итогам которых лидеры должны согласовать "черновик" будущей стратегической повестки до 2024 года.

"Когда я вступил в должность, я сказал, что это наш последний шанс показать европейцам, что союз работает на них. Последние пять лет я неустанно работал над выполнением данных нами обещаний. Я считаю, что в некоторых областях мы превзошли ожидания, а в других, возможно, не оправдали их. Но я считаю, что мы всегда действовали там, где это важнее всего", - заявил он журналистам в Брюсселе.

По его словам, "теперь ЕС должен смотреть вперед, извлекая уроки из опыта и опираясь на свои успехи". "Мы должны быть еще более амбициозными и целеустремленными, чем когда-либо прежде", - заявил он, призвав также "усиливать глобальную роль ЕС как ответственного игрока" в мировых делах.

Текущая стратегическая повестка для ЕС была согласована в июне 2014 года на основе 10 политических приоритетов Юнкера.

В преддверии встречи ЕК внесла ряд политических рекомендаций для развития Европы до 2024 года "во все более многополярном и неопределенном мире".

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