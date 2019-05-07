Пентагон намерен увеличить ассигнования на создание новых стратегических подлодок

Пентагон планирует наращивать ассигнования на разработку и строительство стратегических подводных ракетоносцев нового поколения. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Как отмечается в документе, на 2021 финансовый год, который начнется 1 октября 2020 года, Минобороны запросит на программу создания субмарин класса Columbia $4,3 млрд - на 2,3 млрд больше, чем на 2020 финансовый год. В 2022 финансовом году эта сумма возрастет до $4,46 млрд, а в 2024 году - до $5 млрд.

Доклад, предназначенный для служебного пользования, был направлен в Конгресс в апреле. В нем, согласно Bloomberg, говорится, что реализация проекта незначительно отстает от графика.

Контракт в размере $5 млрд на разработку Columbia был подписан 21 сентября прошлого года. Подрядчиком выступает компания Electric Boat - "дочка" корпорации General Dynamics. Предполагается, что строительство первой субмарины начнется в октябре 2020 года.

Пентагон рассчитывает приобрести 12 новых подлодок, у которых будет по 16 шахт для межконтинентальных баллистических ракет (МБР). В январе 2017 года ВМС оценивали стоимость закупки головного ракетоносца в 8,2 млрд долларов без учета расходов на проектирование и документацию для всей серии субмарин этого класса. В боевой состав его, как ожидается, введут в 2031 году.

В течение ближайших 30 лет Минобороны собирается заменить все имеющиеся в распоряжении стратегические подлодки класса "Огайо", несущие по 24 МБР "Трайдент-2" с ядерными боеголовками. Их сейчас насчитывается 14, и самая "старая" вступила в строй в 1983 году.

По оценкам аналитиков Бюджетного управления Конгресса, на реализацию всей программы Columbia потребуется в конечном итоге $313 млрд.

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