В полиции Шри-Ланки рассказали о судьбе причастных к серии взрывов боевиков

7 мая 2019 17:27 (UTC+04:00)

Все предполагаемые организаторы серии взрывов на Шри-Ланке, которые были совершены в пасхальное воскресенье и унесли жизни свыше 200 человек, были взяты под стражу либо ликвидированы, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Все, кто организовывал и участвовал в совершении тех террористических атак, либо мертвы, либо находятся под стражей", - сказал Викрамаратне, слова которого приводит агентство United News of India.

По словам полицейского, серия разыскных мероприятий, которые проводились на протяжении двух недель после резонансных взрывов, принесла положительные результаты: на острове стало значительно безопаснее, вновь открываются школы и церкви, в наиболее проблемных районах острова перестает действовать режим комендантского часа.

"Мы усилили безопасность во всех школах. Мы также реализуем специальную программу информирования горожан для поддержания безопасности во всех образовательных учреждениях", - указал он.
Как сообщил в понедельник официальный представитель полиции Шри-Ланки Руван Гунасекара, в общей сложности по подозрению к причастности к совершению террористических атак в пасхальное воскресенье задержаны 73 человека, в том числе девять женщин.

Двадцать первого апреля в различных частях Шри-Ланки прогремела серия из восьми взрывов, унесших, по данным минздрава, жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка ИГ*. Согласно последней информации ланкийских властей, среди погибших - 42 иностранца. По информации правительства Шри-Ланки, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов ИГ*.

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