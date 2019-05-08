В новом аэропорту Пекина начнут тестовые полеты

Самолет трех главных китайскиx авиакомпаний Air China, China Eastern Airlines и China Southern Airlines 13 мая официально начнут тестовые полеты в новом международном аэропорту Пекина "Дасин", который станет крупнейшим в мире, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Как сообщает администрация района Дасин, 13 мая авиакомпании направят в аэропорт для тестовых полетов свои флагманские самолеты Boeing 747-8, а также Airbus A359 и A380.

Новый аэропорт расположен на юге Пекина в 46 километрах от центра города. Главной причиной его строительства стало стремление разгрузить международный аэропорт "Шоуду", являющийся одной из наиболее загруженных авиагаваней мира. Расстояние между двумя аэропортами составит порядка 67 километров.

Новый аэропорт будет иметь четыре взлетно-посадочные полосы и в год сможет принимать до 620 тысяч рейсов. Его проект предусматривает, что пропускная способность воздушной гавани к 2025 году сможет составить 72 миллиона человек. Также к 2025 году новый пекинский аэропорт должен обрабатывать до 2 миллионов тонн грузов в год.

В конце февраля в аэропорту полностью завершили все летные испытания. Предварительная дата ввода в эксплуатацию запланирована на 30 сентября.

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