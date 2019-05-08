Reuters: Китай отступил почти от всех достигнутых с США договоренностей по торговой сделке

8 мая 2019 14:23 (UTC+04:00)

Вашингтон получил 6 мая по дипломатическому каналу связи из Пекина 150-страничный проект торгового соглашения между США и КНР, согласно которому китайское правительство отказывается практически от всех достигнутых в ходе переговоров между государствами договоренностей, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По их данным, каждая из семи глав проекта торгового соглашения между США и КНР, который попал в распоряжение американских властей, состоит из практически полного отхода Китая от основных требований, которые Соединенные Штаты предъявляли для заключения сделки. Источники агентства утверждают, что КНР в рамках проекта соглашения отказывается от своей приверженности изменить законодательство для разрешения проблем, из-за которых Соединенные Штаты вступили в торговую войну с азиатским государством.

В частности, Китай, согласно информации агентства, отказывается ужесточить законодательство после обвинений США в краже Китаем интеллектуальной собственности и коммерческих тайн, в манипуляциях с валютой, в несправедливой политике в области конкуренции, в доступе к финансовым сервисам, а также в принудительной передаче технологий. "Это подрывает основу торгового соглашения", - заявил агентству американский правительственный источник.

Reuters отмечает, что ответом на полученный проект готовящегося китайско-американского соглашения стали высказывания президента США Дональда Трампа 5 мая на своей странице в Twitter о том, что 10 мая с 10% до 25% будут увеличены пошлины на китайскую продукцию общим объемом в $200 млрд. Кроме того, по его словам, китайские товары на сумму еще в $325 млрд сейчас не облагаются пошлинами, но в скором времени и на них будет установлен сбор в те же 25%. При этом он выразил неудовлетворение слишком медленными темпами торговых переговоров с КНР.

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