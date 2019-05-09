Wall Street Journal объяснила, что почему Китай ужесточил позицию по торговле с США

9 мая 2019 09:24 (UTC+04:00)

Пекин решил занять более жесткую позицию в консультациях с Вашингтоном по торговым вопросам, поскольку посчитал, что США могут смягчить свои требования, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По словам источников издания, "Пекин интерпретировал недавние заявления и действия президента [Дональда] Трампа как свидетельство того, что США готовы к уступкам". Как говорится в публикации, власти Китая полагали, что США могут "пойти на компромисс".

Источники отмечают, что речь идет, в частности, о заявлениях Трампа о необходимости понизить базовую процентную ставку в США. По утверждению издания, в Пекине расценили это как "свидетельство того, что президент считает экономику США менее стабильной, нежели он утверждал". Власти Китая якобы "были воодушевлены" заявлениями Трампа о том, что председатель КНР Си Цзиньпин является его другом, а также положительными отзывами американского лидера о вице-премьере Госсовета КНР Лю Хэ.

В материале констатируется, что консультации по торговым вопросам между США и Китаем продолжатся на этой неделе. Как подчеркивает издание, ранее "ожидалось, что участники переговоров близки к заключению сделки", однако "теперь они пытаются избежать ее краха".

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