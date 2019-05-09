При взрыве смертника в Багдаде погибли восемь человек

9 мая 2019 23:57 (UTC+04:00)

По меньшей мере восемь человек погибли, 10 получили ранения в результате взрыва смертника в Багдаде, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в полиции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным правоохранителей, смертник подорвал себя на рынке "Джамиля" в районе Мадинат ас-Садр.

В районе Мадинат ас-Садр проживают мусульмане-шииты. Свое название он получил в честь отца популярного в Ираке богослова и политика Муктады ас-Садра - аятоллы Мохаммеда Садика ас-Садра. Он был известен в 1990-е годы как противник Саддама Хусейна и был впоследствии убит. До свержения Хусейна в 2003 году район носил имя Мадинат Саддам.

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