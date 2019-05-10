США испытали баллистическую ракету Trident II

10 мая 2019 16:38 (UTC+04:00)

США провели 9 мая испытательный запуск неснаряженной баллистической ракеты Trident II (D5) с атомной подводной лодки "Род-Айленд" типа "Огайо", говорится в заявлении ВМС США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Запуск прошел в рамках испытаний ракетного оружия с целью "оценить и продемонстрировать готовность системы стратегического оружия и экипажа подводной лодки перед эксплуатационным развертыванием" после ремонта и дозаправки, говорится в заявлении.

Согласно заявлению ВМС, это уже 172-й успешный испытательный запуск подобной ракеты с момента ее ввода в комплекс вооружений США в 1989 году. Ранее сообщалось, что США провели в четверг очередной испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

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