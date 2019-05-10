Далай-лама объяснил, как сделать мир лучше

Далай-лама объяснил российским буддистам, как сделать мир лучше, урегулировать конфликты, сократить разрыв между богатыми и бедными, сообщает Trend со ссылкой РИА Новости.

"Сегодня в мире много убийств, больших конфликтов, уносящих жизни. Растет разрыв между богатыми и бедными. И все это – от недостатка любви и сострадания… Ахимса – ненасилие – это то, что наиболее важно для современного мира. Только любовь, сострадание и ненасилие сделают этот мир лучше", - сказал Далай-лама в ходе учений для россиян, которые он проводит в своей резиденции в городе Дхарамсала на севере Индии.

Среди тысяч слушателей преимущественно паломники из Бурятии, Калмыкии, Тувы. На учениях также присутствуют верующие и интересующие буддизмом из других регионов России и мира, включая страны Азии, Западной Европы и США.

По словам всемирно известного духовного лидера буддистов, пути развития любви и сострадания глубоко и полно изложены в учениях древних буддийских философов, таких как живший в IV веке Асанга. Не случайно главной темой учений Далай-ламы в 2019 стал записанный Асангой фундаментальный буддийский трактат "Уттаратантра" о заложенной в каждом живом существе природе Будды. Считается, что текст "Уттаратантры" передал медитирующему Асанге на небе Тушита сам Майтрея – Будда Грядущего.

Кроме того, Далай-лама советует изучать творения всех выдающихся ученых древнеиндийского буддийского университета Наланда. "Учителя Наланды исследовали и описывали, каким образом мы можем обуздать свой ум, подверженный цеплянию за "я" и сильным негативным эмоциям. Для этого необходимо использовать определенные методы. И здесь мы говорим и о психологическом аспекте учения Будды, и о философском воззрении. Есть в буддизме и учение о частицах, перекликающееся с квантовой физикой… Было бы хорошо, полезно для мира, если бы то, что говорится в трактатах мыслителей Наланды, стало предметом академических исследований", - сказал в заключение Далай-лама.

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