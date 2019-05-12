Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой

Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Проект носит название Palingenesis, что переводится с греческого как "возрождение", "регенерация". Идея архитекторов заключается в том, чтобы "превратить Нотр-Дам в здание с позитивной энергией, которое производит больше энергии, чем потребляет".

Архитекторы предлагают соорудить крышу, способную поглощать свет. Собор сможет производить электричество, тепло, также будет налажена пассивная вентиляция здания. Деревянный каркас крыши предлагается покрыть трёхмерными кристаллами стекла из специального "органического активного слоя", состоящего из углерода, водорода, азота и кислорода, что позволит поглощать свет и преобразовывать его в энергию. Уточняется, что когда эти "кристаллические пластинки" будут частично открываться, то будет возникать поток воздуха, доходящий до верхушки шпиля.

Кроме того, на крыше собора планируется создать общественную городскую ферму, где один человек сможет вырастить "до 25 килограммов фруктов и овощей на квадратный метр в год", тем самым, суммарный урожай может достигнуть 21 тонну в год. Архитекторы предлагают раздавать выращенные фрукты и овощи бесплатно.

Также предлагается установить экологический шпиль, элементы которого будут состоять из древесины дуба и углеродного волокна. Уточняется, что на шпиль вернут медного петуха, которого нашли среди завалов после пожара в соборе, чтобы он стал "духовным молниеотводом" и "защитником верующих".

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. ЧП может быть связано с реставрационными работами.

Расследование инцидента ведется в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. По словам прокурора, приоритетной является версия о случайном характере пожара. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании.

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