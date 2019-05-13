Опрос: около половины европейцев не считают США надежным партнером в области безопасности

Почти половина европейцев не верит, что Соединенные Штаты являются надежным партнером в вопросе безопасности ЕС. Такие выводы содержатся в опросе, проведенном социологической службой YouGov и опубликованном в понедельник в газете El Pais, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По ее информации, среди проблем, которые больше всего беспокоят европейцев, выделились миграция (35%), окружающая среда (29%) и вопросы безопасности (23%). Кроме того, 46% респондентов предпочитают, чтобы их страны больше не принимали беженцев из зон конфликтов.

Отмечается, что 45% опрошенных согласились с утверждением, что США не являются надежным партнером для безопасности ЕС. 31% европейцев считает, что Китай представляет угрозу для безопасности Евросоюза, 40% выразили аналогичное мнение в отношении России. Кроме того, 47% респондентов выразили мнение, что ЕС необходима собственная армия для противостояния будущим вызовам.

Опрос проводился с 16 по 29 апреля текущего года в Бельгии, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Польше, Франции и Швеции. В нем приняло участие более 8 тыс. человек.

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