Великобритания выпустила монету в 50 пенсов с изображением Шерлока Холмса

13 мая 2019 13:55 (UTC+04:00)

Королевский монетный двор Великобритании выпустил монету в 50 пенсов с изображением литературного персонажа Шерлока Холмса. Выпуск приурочен к 160-летию со дня рождения писателя Артура Конан Дойла (1859-1930), передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По словам дизайнера монеты Стивена Ро, он стремился перечислить самые популярные из приключений Шерлока Холмса из-за чего пришлось уменьшить шрифт. "Надеюсь, что это поощрит "внутреннего детектива" у тех, кого заинтриговала монета, - отметил мастер. - Единственный способ разгадать "загадку текста" - использовать тот элемент снаряжения, которое всегда находится у сыщика: увеличительное стекло".

По данным Книги рекордов Гиннесса, Шерлок Холмс стал "самым экранизируемым литературным героем". Сыщику поставлены памятники, в его честь названы общества и музеи.

Ранее Королевский монетный двор выпустил оригинальную монету в 50 пенсов в память английского физика-теоретика Стивена Хокинга (1942 - 2018). На монете диаметром в 27,3 мм изображена черная дыра. Ученый, уделявший много времени изучению этого явления, - автор теории "испарения" черных дыр за счет радиации, названного "излучением Хокинга". Работу над последней научной статьей "Энтропия черных дыр и мягких волос", в которой Хокинг пытался разобраться в том, что происходит с информацией, когда объект попадает в черную дыру, он успел завершить буквально за несколько дней до смерти.

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