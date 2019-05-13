Расходы на оборону стран Азиатско-Тихоокеанского региона в этом году достигнут $515 млрд

13 мая 2019 17:59 (UTC+04:00)

Расходы на оборону стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в этом году достигнут $515 млрд, что меньше, чем в Северной Америке, но больше, чем в Европе. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции управляющий директор компании Experia Events Лэк Чэт Лам в преддверии открывающейся 14 мая в Сингапуре Международной конференции и специализированной выставки военно-морской техники и вооружений IMDEX Asia 2019, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

По его словам, "уже через 10 лет расходы на оборону в АТР будут крупнейшими в мире". Он отметил, что "в будущем году расходы государств региона на нужды военно-морских сил вырастут на 60% и достигнут $107 млрд". Руководитель компании, которая является организатором IMDEX Asia, подчеркнул, что "рост оборонных расходов обусловлен во многом разработкой и внедрением новейших технологий".

Во время предстоящей конференции, рассказал он, "состоятся несколько семинаров, один из них будет посвящен обеспечению кибербезопасности". "Развитие высоких технологий несет в себе определенные угрозы, поэтому вооруженным силам необходимо быть готовыми противостоять как традиционным угрозам, так и новым", - отметил Лэк Чэт Лам.

IMDEX Asia проходит в Сингапуре каждые два года. В этот раз участие в ней принимают более 230 компаний из 30 стран. Кроме того, прибыли 22 корабля из 15 государств, в том числе Австралии, Индии, Китая, США и Японии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Кыргызстане появилось удобрение, исключающее полив и восстанавливающее пастбище
Центральная Азия 14:34
Экологи ООН призвали ограничить опыты с "саморазмножающимися" генами
В мире 12:43
В Таджикистане планируют внедрить цифровую экономику
Центральная Азия 10 мая 09:54
Израильскую разработку покажут в музее шпионажа в США
Израиль 8 мая 14:31
Казахстан побил рекорд по вложениям в оборону
Финансы 8 мая 12:53
Китайские листинговые компании увеличили инвестиции в исследования и разработки в 2018 году
Китай 7 мая 15:01
Лента новостей
Эльхан Алескеров: ООН нарушила свои принципы, выдав Армении мандат на миротворчество в Сирии
Политика 17:57
Azercell предоставляет в пользование новые корпоротивные предложения и новый портфель цифровых продуктов.
ИКТ 17:53
До сих пор в Unibank клиентам была выплачена компенсация около 37 млн манатов - Интервью
Бизнес 17:53
Россия, Китай и США продолжат работать над урегулированием в Афганистане
В мире 17:45
Маугли дикой планеты появился в Азербайджане (ВИДЕО)
Интересное 17:35
Посол Великобритании: Финал Лиги Европы УЕФА в Баку станет запоминающимся событием
Общество 17:28
Китай 1 июня введет ответные пошлины на товары из США
В мире 17:28
В Хачмазе выпал крупный град (ВИДЕО)
Общество 17:20
В Азербайджане готовятся к открытию семенной биржи
Бизнес 17:13