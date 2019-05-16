В Австралии предложили создать министерство по предотвращению самоубийств

16 мая 2019 15:22 (UTC+04:00)

В Австралии предложили создать федеральное министерство, которое бы занялось предотвращением суицидов - National Suicide Prevention Office. С соответствующей инициативой выступила Организация по предотвращению самоубийств (ОПС), передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Предотвращение самоубийств остается весьма сложной задачей, и ее необходимо решать как проблему всего общества на уровне правительства и не рассматривать суицидальные попытки австралийцев только с позиций здравоохранения", - пояснила исполнительный директор ОПС Ньювес Мюррей.

По ее мнению, в этой работе следует задействовать сотрудников Centrelink - австралийского агентства социального обеспечения, а также финансовых консультантов и работников коммунальных организаций. Их нужно обучить выявлять людей, собирающихся покончить с собой, считает Мюррей.

Согласно докладу, опубликованному Советом общин Австралии в мае, в среднем ежедневно совершают самоубийства восемь австралийцев. Уровень суицидов среди коренных австралийцев в два раза выше, чем среди некоренного населения.

По данным Австралийского бюро статистики, в 2017 году этот показатель составил 3128 человек, что на 9,1% больше, чем годом ранее. Суициды сейчас оказались на 13-м месте среди причин, которые чаще всего ведут к смерти австралийцев.

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