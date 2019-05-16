Армия Египта ликвидировала на Синае почти 50 боевиков

16 мая 2019 15:40 (UTC+04:00)

Военные при поддержке сил МВД Египта ликвидировали за последнее время 47 экстремистов на севере и в центральной части Синайского полуострова, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Сообщается, что в ходе продолжающейся на Синае операции также изъято большое количество оружия и боеприпасов, уничтожены убежища и транспорт, использовавшиеся экстремистами, обезврежено несколько сотен взрывных устройств.

Кроме того, задержаны более 150 подозреваемых в совершении различного рода преступлений.

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