Армия Египта ликвидировала на Синае почти 50 боевиков

Военные при поддержке сил МВД Египта ликвидировали за последнее время 47 экстремистов на севере и в центральной части Синайского полуострова, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Сообщается, что в ходе продолжающейся на Синае операции также изъято большое количество оружия и боеприпасов, уничтожены убежища и транспорт, использовавшиеся экстремистами, обезврежено несколько сотен взрывных устройств.

Кроме того, задержаны более 150 подозреваемых в совершении различного рода преступлений.

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