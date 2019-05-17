Парламент Японии запретил полеты дронов над военными объектами США и национальной армии

Верхняя палата парламента Японии окончательно утвердила в пятницу поправки к законодательству, которые запрещают без особого разрешения полеты дронов над объектами национальных вооруженных сил и американских войск в стране. Документ вступил в силу, ранее он был уже одобрен нижней палатой, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Нынешние поправки дополняют ранее принятый закон, который запрещает свободное использование беспилотников над императорским дворцом, резиденцией премьер-министра, важными объектами инфраструктуры и предстоящих в Токио в 2020 году летних Олимпийских игр. Летательные аппараты нельзя запускать ближе, чем на 300 м к этим закрытым зонам. В случае нарушения полиция и военные имеют право сбить или захватить беспилотники. Их владельцам грозит тюремное заключение сроком до одного года или штраф до 500 тыс. иен (примерно $4,5 тыс.).

С протестом против нынешних дополнений к закону о беспилотных летательных аппаратах выступила Японская ассоциация издателей и главных редакторов газет. В специальном заявлении она подчеркнула, что расширение запретов препятствует деятельности журналистов и нарушает право граждан страны на доступ к информации. В частности, было указано, что нынешние дополнения могут быть использованы командованием Вооруженных сил США в Японии для того, чтобы усилить режим секретности вокруг американских объектов на острове Окинава.

На пресс-конференции в Токио министр обороны Такэси Ивая заявил в пятницу, что "полностью понимает важность работы журналистов". Он подчеркнул, что ограничения будут вводиться путем консультаций с американским военным командованием с учетом законных интересов СМИ и населения страны.

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