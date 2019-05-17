Трамп: мигрантов, которых отпускают из-за лазейки в законе, будут высылать

17 мая 2019 17:35 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что мигранты, которых отпускают из-за лазейки "поймал-отпустил", все равно будут высланы из страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

В США "поймал-отпустил" называют практику освобождения мигрантов на время ожидания слушаний в миграционном суде. "Пограничный патруль задерживает рекордное число людей на южной границе. Плохие "мачо", которых там много, задерживаются и будут отправлены домой. Те, кого мы отпускаем из-за нелепой лазейки "поймал-отпустил", регистрируются и будут высланы позже", - написал Трамп в Twitter.

Он отметил, что демократы тоже пришли к пониманию чрезвычайной ситуации на границе, которую можно немедленно изменить совместными усилиями. "Нам нужны голоса демократов, и все будет хорошо", - добавил он.

Караваны мигрантов из стран Центральной Америки и других государств начали двигаться в сторону США через Мексику осенью прошлого года. В итоге на границе с США в Мексике скопилось несколько тысяч мигрантов. Власти США перебросили на границу несколько тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности.

В начале апреля президент США Трамп подтвердил свое намерение полностью или частично закрыть границу с Мексикой, если та не справится с потоком нелегальных мигрантов в США со своей стороны. При этом Трамп признал, что закрытие границ негативно повлияет на экономику США.

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