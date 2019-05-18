В Таиланде собака спасла заживо похороненного младенца

18 мая 2019 10:54 (UTC+04:00)

На северо-востоке Таиланда собака помогла спасти заживо похороненного младенца, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

По информации издания, хозяин пса по кличке Пинг Понг пошел выгуливать его в поле. Внезапно животное начало лаять и рыть землю. Тогда мужчина подошел поближе и увидел торчащую ногу новорожденного.
Откопав ребенка, он поспешил отвезти его в больницу, где медики оказали ему помощь и пришли к выводу, что у него нет серьезных травм.

По словам мужчины, всех поразил поступок Пинг Понга: "Он герой, потому что спас мальчику жизнь". Полицейским удалось отыскать 15-летнюю мать младенца. Девушка призналась, что решила избавиться от него, испугавшись гнева родителей.

Ей предъявлено обвинение в покушении на убийство.
Отец девушки заявил, что готов забрать внука, однако в данный момент судьбу ребенка решают социальные работники.

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