Вице-канцлер Австрии уйдет в отставку из-за скандальной видеозаписи о тайных сделках

18 мая 2019 12:13 (UTC+04:00)

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявит в субботу о своей отставке после публикации немецкими СМИ скандальной видеозаписи с его участием, которая свидетельствует о возможных тайных сделках в обход австрийской счетной палаты, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По его данным, пост вице-канцлера Австрии вместо Штрахе от Австрийской партии свободы займет министр транспорта Норберт Хофер. Как отмечается, в настоящее время правительство Австрии во главе с канцлером Себастьяном Курцем рассматривает два варианта: назначить новые выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента) или же продолжить работу правительственной коалиции Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы с новым вице-канцлером Норбертом Хофером.

Германские издания Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung в пятницу вечером опубликовали видеозапись и материалы о том, что в июле 2017 года лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе (в настоящее время вице-канцлер Австрии) и его помощник Йоханн Гуденус (в настоящее время глава фракции Австрийской партии свободы в парламенте) провели на Ибице встречу с предполагаемой россиянкой, которая заявила о желании инвестировать крупную сумму денег в Австрии, в частности, в покупку издания Kronen Zeitung. По утверждению немецких изданий, Штрахе якобы предложил этой женщине заключить тайную сделку и пообещал доступ к государственным контрактам в Австрии взамен на финансовую помощь его партии на парламентских выборах в октябре 2017 года.

Ранее счетная палата Австрии потребовала от Австрийской партии свободы прояснить заявления ее председателя на видеозаписи. Верховная прокуратура Австрии также занялась проверкой сведений о тайном финансировании Австрийской партии свободы из-за рубежа взамен на обещание доступа к госконтрактам, прозвучавших на видеозаписи с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе, сообщили в Министерстве по делам конституции, реформ, свободной конкуренции и юстиции.

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