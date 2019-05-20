Под Парижем начались акции протеста водителей такси и машин скорой помощи

20 мая 2019 11:51 (UTC+04:00)

Акции протеста водителей такси, машин скорой помощи, а также сотрудников автошкол начались в окрестностях Парижа, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По его данным, около 100 таксистов заблокировали все, кроме левой, полосы автомагистрали А15 в районе Франконвиля в направлении Парижа. Схожая ситуация сложилась на дороге А4 в районе Коллежьяна. Серьезные затруднения для движения автотранспорта в течение дня ожидаются в районе столичных аэропортов Орли и Руасси - Шарль де Голль, а также на автомагистралях А1 и А6.

Действия водителей получили название "операция l'escargot" (улитка), основная идея которой - занять все полосы дороги и двигаться с минимальной скоростью.

Как уточняется, водители такси выступили против продвигаемого в парламенте законопроекта о транспорте, в рамках которого правительство планирует ограничить передвижение машин, зарегистрированных на сервисе VTC (туристический транспорт с шофером, аналог Uber), по выделенным полосам. Сотрудники автошкол недовольны предложениями по созданию интернет-школ, так как опасаются потери работы. К этим двум категориям присоединились водители карет скорой помощи, недовольные реформой финансирования транспорта системы здравоохранения.

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