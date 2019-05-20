ЕС в связи с заявлениями Трампа по Ирану призвал избегать любых провокаций

Евросоюз призывает избегать любых провокаций в связи с ситуацией вокруг Ирана. Об этом сообщила в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, после того как президент Дональд Трамп предостерег власти Ирана от провокационных действий и угроз в отношении США, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Мы не станем комментировать отдельные твиты, но в целом наша позиция заключается в том, что этому региону не нужны дополнительные элементы дестабилизации. Необходимо избегать любых провокаций и приложить усилия для снижения напряженности", - сказала она.

5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США в качестве сигнала властям Ирана направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия. Позднее было объявлено, что к этой группе присоединятся батарея зенитных ракетных комплексов Patriot и военно-транспортный корабль USS Arlington.

Как заявили в Пентагоне, подобный шаг является "ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов". В Вашингтоне также подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.