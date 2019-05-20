ЕС в связи с заявлениями Трампа по Ирану призвал избегать любых провокаций

20 мая 2019 15:31 (UTC+04:00)

Евросоюз призывает избегать любых провокаций в связи с ситуацией вокруг Ирана. Об этом сообщила в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, после того как президент Дональд Трамп предостерег власти Ирана от провокационных действий и угроз в отношении США, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Мы не станем комментировать отдельные твиты, но в целом наша позиция заключается в том, что этому региону не нужны дополнительные элементы дестабилизации. Необходимо избегать любых провокаций и приложить усилия для снижения напряженности", - сказала она.

5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США в качестве сигнала властям Ирана направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия. Позднее было объявлено, что к этой группе присоединятся батарея зенитных ракетных комплексов Patriot и военно-транспортный корабль USS Arlington.

Как заявили в Пентагоне, подобный шаг является "ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов". В Вашингтоне также подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Huawei продолжит обслуживание своих устройств по всему миру
В мире 13:12
Китай призвал Huawei защищать свои права после отказа Google сотрудничать
В мире 12:48
КНДР намерена бороться с санкциями развитием собственной экономики
В мире 12:21
Несколько американских IT-компаний приостановили бизнес с Huawei
В мире 11:28
В Google объяснили, что ждет Android на смартфонах Huawei
В мире 10:53
Американский эсминец прошел рядом со спорным островом в Южно-Китайском море
В мире 10:31
Лента новостей
В Мекке пройдет экстренный саммит под эгидой Лиги арабских государств
В мире 15:54
В Азербайджане перспективен деловой туризм
Туризм 15:44
Общественный совет при Агентстве МСБ активизирует оказание услуг предпринимателям
Бизнес 15:44
Эльнара Халилова провела сказкотерапию (ФОТО)
Звёздный мир 15:33
Наращивается объем добычи золота в Азербайджане
Бизнес 15:26
В авторемонтном цеху в Азербайджане произошел взрыв, есть пострадавшие
Происшествия 15:23
Популярные литовские режиссеры-путешественники посетили Азербайджан в связи со своим новым проектом (ФОТО)
Общество 15:11
На Шри-Ланке задержали 89 человек по подозрению в причастности к взрывам
В мире 15:09
Эрдоган будет наблюдать за военными учениями азербайджанских ВВС
Турция 15:05