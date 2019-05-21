В Иране подорожает СПГ

21 мая 2019 20:38 (UTC+04:00)

Со среды в Иране подорожает сжиженный природный газ.

Об этом объявила Национальная нефтяная компания Ирана, сообщает во вторник Trend .

Согласно сообщению, теперь килограмм сжиженного природного газа будет стоить 6568 риалов (0,15 доллара по официальному курсу).

Ранее цена была равна 6000 риалам, и подорожание не превысило 10 процентов. Национальная нефтяная компания сообщила, что рост цены обусловлен дополнительными расходами на укрепление мер безопасности на заправочных станциях и установку оборудования.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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