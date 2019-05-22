Apple представила обновленный MacBook Pro с восьмиядерным процессором

22 мая 2019 02:39 (UTC+04:00)

Корпорация Apple представила обновленную модель своего ноутбука MacBook Pro, который впервые обзавелся восьмиядерным процессором. Об этом компания сообщила во вторник на своем официальном информационном сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно опубликованным данным, обновленные MacBook Pro будут оборудованы процессорами Intel восьмого и девятого поколений, что сделает их быстрее всех предшественников. Как и раньше, ноутбук будет представлен в двух размерах - 13 и 15 дюймов - и двух цветовых вариациях - "серебристый" и "серый космос".

Большая версия MacBook Pro будет доступна с шести- и восьмиядерными процессорами. 13-дюймовая версия будет поставляться с обновленным четырехъядерным процессором. Как и в предыдущем поколении, компьютеры будут оснащены сенсорной многофункциональной панелью Touch Bar.

Основанная в 1976 году Apple производит, помимо смартфонов iPhone и планшетных компьютеров iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация осенью 2018 года превысила $1 трлн, но к настоящему времени снизилась примерно до $840 млрд.

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